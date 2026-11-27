В конце второго дня международной конференции AI Journey первый заместитель председателя правления Сбера и предстедать Альянса в сфере искусственного интеллекта Александр Ведяхин подвёл его основные итоги.

Награда для учителей за использование ИИ. Такую инициативу в первый день работы форума высказал президент Владимир Путин. «За каждым талантливым ребёнком стоит не менее талантливый педагог, — отметил Александр Ведяхин. — В 2027 году по поручению Президента России Альянс в сфере ИИ проведёт премию для педагогов. Почему это важно, хорошо видно на примере нашей сборной. В этом году на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту наши участники завоевали две золотые медали. Российская сборная третий год подряд входит в число сильнейших, а в этом году заняла первое место в командном зачёте на соревнованиях, в которых участвовали ребята из более чем ста стран.

За этими результатами — работа учителей, которые умеют вовремя заметить способности ребёнка и помочь ему их развить.

Мы обязательно будет находить таких педагогов по всей стране, поощрять их и помогать им делиться опытом. Здесь важен вклад и тех, кто готовит ребят к финалам, и тех, кто когда-то предложил школьнику первую сложную задачу, пригласил в кружок или помог сделать первый проект.

Для Альянса это продолжение работы, которую мы уже ведём вместе с нашими компаниями. Мы поддерживаем Всероссийскую олимпиаду по ИИ и AI Challenge, а эксперты компаний Альянса вместе с Центральным университетом готовят российскую сборную.

Теперь мы хотим, чтобы благодаря премии об этих учителях узнали и чтобы их опыт могли перенять коллеги в других школах.

Об агентной экономике. Главным для агентной экономики будут не данные, не электричество для дата-центров, главным будет — человек. Такую мысль высказал первый зампред Сбера. Именно человеком будут приниматься все ключевые решения, ИИ-агентам будут делегироваться только те функции, которые необходимы для достижения нужной человеку цели.

О суверенном ИИ. Хороший, современный и в полном смысле суверенный ИИ, по мнению Александра Ведяхина, есть в России у Сбера и у Яндекса. И оба эти проекта были разработаны в сложных международных условиях. Несмотря на это, российский ИИ состоялся.

«GigaChat 4 был обучен в два раза дешевле, чем китайский DeepSeek, — отметил он. — А китайские коллеги, между прочим, гордятся бюджетностью своего ИИ. Причина проста: у нас было меньше ресурсов. И да, российский искусственный интеллект мы готовы поставлять на экспорт тем странам, с которыми у нас хорошие отношения».

Возвращаясь к GigaChat 4, первый зампред правления Сбера сообщил, что обе его модели, большая и малая, позволяет корпоративным клиентам решать практически все задачи, которые могут встретиться при работе в офисе.

О предпочтениях. По словам А. Ведяхина, лично ему на AI Journey больше всего понравились роботы, которые танцевали вместе с живыми людьми из балета Бориса Эйфмана. Их представили в первый день конференции президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву.