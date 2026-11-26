Глава американской компании Anthropic Дарио Амодей выступил против передачи искусственному интеллекту полномочий принимать важные решения вместо людей. Так он прокомментировал публикацию портала Axios, в которой со ссылкой на источники говорилось, что некоторые сотрудники компании считают необходимым передать «сверхинтеллектуальным» системам ИИ часть человеческих полномочий.

В ответ Амодей написал в социальной сети X*, что не поддерживает отказ от свободы воли в пользу искусственного интеллекта.

«Мы никогда не должны жертвовать легитимностью или самоопределением ради эффективности или безопасности», — написал он.

Глава Anthropic также призвал различать автоматизацию отдельных процессов и передачу системам ИИ полномочий по управлению обществом. Он отметил, что автоматизация может принести экономическую пользу и ускорить развитие медицины, энергетики, транспорта и программного обеспечения, однако у нее есть и недостатки.

Компания Anthropic была основана в 2021 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Компания разработала семейство больших языковых моделей Claude.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.