Хранящиеся на накопителе фотографии и видеозаписи являются основной причиной нехватки памяти на смартфонах, сообщил со ссылкой на результаты своего исследования портал Android Authority, статью которого перевёл Aif.ru.

Издание решило узнать у своих читателей, какие данные занимают больше всего места на их гаджетах. Участниками опроса стал 961 человек. 40 процентов респондентов считают, что место на смартфонах главным образом занимают фотографии и видеоролики.

Автор портала Энди Уокер обратил внимание на, что такие устройства сейчас оснащаются полноценными камерами, которые могут записывать видео в высоком разрешении и делать детализированные снимки в формате RAW, для чего необходимо много места в памяти.

Также читатели указали на приложения и игры. Этот вариант выбрали 27,7 процента опрошенных. Уокер уточнил, что программы в гаджетах требуют большого количества графических ресурсов. Указанное обстоятельство увеличивает объём заманиваемой ими памяти.

Часть пользователей обратила внимание на приложения с искусственным интеллектом, которым для загрузки локальных моделей нужно дополнительное пространство. По результатам опроса также выяснилось, что 25,9 процента владельцев смартфонов не могут сказать, чем заполнена память на их устройствах.

Ещё 6,4 процента участников исследования назвали главной причиной нехватки места файлы, загруженные для просмотра без интернета. Уокер выразил уверенность в том, что многие пользователи не следят за состоянием хранилища. По его словам, удаление данных является одной из самых неприятных операций при работе с гаджетами.

Напомним, в октябре специалисты объяснили, почему смартфоны быстрее разряжаются на морозе. Портал MakeUseOf отметил, что сокращение времени работы техники в холодную погоду не обязательно означает, что аккумулятор изношен и нуждается в замене.