При покупке тостера важно учитывать не только его мощность и стоимость, но и тип конструкции, ширину отделений, набор функций и безопасность. От этих характеристик зависит, насколько равномерно будет поджариваться хлеб и как долго прослужит устройство. Об этом пишет издание URA.RU.

Тостеры бывают щелевыми, сэндвич-тостерами и комбинированными. Первые предназначены для обычных ломтиков хлеба, которые поджариваются с двух сторон в вертикальных отделениях. В сэндвич-тостерах горячие бутерброды готовятся между двумя нагревательными панелями. Комбинированные модели сочетают обе функции, но обычно занимают больше места и стоят дороже.

Для одного человека подойдет компактный прибор с одним отделением, а для семьи из двух-трех человек удобнее модель на два ломтика. Перед покупкой стоит определиться, что будет готовиться чаще: обычные тосты или горячие бутерброды.

Мощность бытовых тостеров обычно составляет от 600 до 1500 Вт. Для повседневного использования достаточно модели на 700–1000 Вт. Более мощные устройства быстрее нагреваются и подходят для приготовления нескольких порций подряд, однако сильнее нагружают электросеть. При выборе также стоит обратить внимание на качество нагревательных элементов, устойчивость корпуса, длину шнура и надежность механизма выброса хлеба.

Среди полезных функций — регулировка степени поджаривания, кнопка отмены, подогрев и разморозка. Для удобства очистки лучше выбирать модель со съемным поддоном для крошек: их скопление внутри прибора может привести к пригоранию. Широкие отделения пригодятся тем, кто планирует поджаривать толстые ломтики, булочки или багеты. Дополнительная решетка для подогрева выпечки также может оказаться полезной.

Отдельное внимание следует уделить безопасности. Желательно, чтобы тостер был оснащен защитой от перегрева и автоматическим отключением после завершения работы. Прибор должен устойчиво стоять на поверхности. Если хлеб застрял внутри, нельзя пытаться достать его металлическими предметами: сначала необходимо отключить устройство от сети и дождаться его остывания.

Чтобы тостер прослужил дольше, после использования его следует отключать от электросети и очищать от крошек. Корпус можно протирать влажной тканью, но сам прибор нельзя мыть под краном. Также не рекомендуется использовать абразивные губки и хранить устройство рядом с раковиной или плитой.

Ранее стало известно, как легко сварить и очистить яйцо без повреждения белка.