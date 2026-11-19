Оставлять зарядное устройство в розетке без подключенного смартфона может привести к пожару, особенно если используются некачественные адаптеры или старая проводка. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт в сфере загородного строительства Руслан Смирнов.

Он пояснил, что даже без подключенного гаджета блок питания продолжает находиться под напряжением. Исправный заводской адаптер потребляет немного электричества, но в дешевых устройствах часто стоят некачественные компоненты, которые со временем выходят из строя. Сильно греющийся блок питания рекомендуется выбросить, так как экономия на зарядных устройствах может обойтись гораздо дороже. После завершения зарядки Смирнов рекомендует отключать от сети как сам мобильный телефон, так и блок питания. Это позволит предотвратить возгорание.

Эксперт пояснил, что современные смартфоны самостоятельно прекращают набор энергии после достижения ста процентов, однако оставлять их во время этого процесса на диване или под подушкой запрещено, так как они мешают устройству остывать, поэтому заряжать гаджеты следует исключительно на твердых поверхностях вдали от легковоспламеняющихся предметов.

Еще одной распространенной ошибкой является подключение нескольких приборов через один удлинитель или перегруженный сетевой фильтр. При появлении темных участков на розетке, ее нагреве или потрескивании следует немедленно обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

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