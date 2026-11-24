Аудитория музыкального стриминга Spotify в целом ряде государств столкнулась с нарушениями в функционировании платформы. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который фиксирует перебои и отключения востребованных интернет-сервисов.

Первые сигналы о неполадках были зафиксированы примерно в 14:32 по московскому времени. Лидером по числу обращений стали Соединенные Штаты — оттуда поступило 10,6 тысячи заявок.

О затруднениях также проинформировали слушатели из ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Италии. К ним присоединились пользователи из Канады, Франции, Бразилии, Испании, Австралии и ряда других стран.

Согласно статистике Downdetector, основная доля претензий касается входа в учетную запись, а также работы самого приложения.

Ранее сообщалось, что в Японии по всей стране были зафиксированы перебои в работе мобильной связи.