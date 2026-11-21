38-летняя американка Дейрдре Кин завершила Нью-Йоркский марафон, находясь на 34-й неделе беременности. Об этом пишет издание New York Post.

Дистанцию она преодолела за 4 часа 6 минут 55 секунд.

Забег стал для спортсменки седьмым марафоном в этом году. До этого она участвовала в соревнованиях в Чикаго, Бостоне, Лондоне, Берлине, Токио и Сиднее.

По информации журналистов, продолжать тренировки и участвовать в забегах Кин разрешил ее гинеколог. Доктор счел это допустимым с учетом хорошей физической формы женщины.

«Дейрдре Кин, 38 лет, пересекла финишную черту Нью-Йоркского марафона в начале текущего месяца за 4:06:55 на 34-й неделе беременности», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что одна из участниц марафона в Нью-Йорке потеряла сознание в 3 километрах от финиша и впоследствии умерла в больнице.