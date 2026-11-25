Оспаривание ограничений ЕС в отношении российских спортсменов может занять несколько лет, за которые соревнования уже завершатся, рассказал «Царьграду» доктор юридических наук, специалист по международному праву Алексей Исполинов.

Он прокомментировал предложения 22-го пакета санкций, предусматривающие запрет на участие российских команд и спортсменов под национальным флагом в соревнованиях на территории ЕС, а также ограничения на демонстрацию официальной символики.

«Но пока суд первой инстанции рассмотрит дело, пройдёт три–четыре года. Там всё уже поменяется: и спортсмены, и руководство», — отметил Исполинов.

По его объяснению, запрет предполагается адресовать организаторам соревнований: им ограничат возможность приглашать и размещать российских участников. При этом такие меры могут вступить в противоречие с правилами спортивных федераций.

Исполинов допустил, что одним из последствий станет перенос турниров. Он также разграничил обжалование индивидуальных санкций, примеры которого известны, и оспаривание общих запретов, перспективы которого оценил сдержанно.