На конференции AI Journey, которая проходит в Москве, состоялась мировая премьера: впервые человекоподобный робот стал участником ледового шоу по русской сказке «Царевна-лягушка».

Технологии на льду

Робот Юни от Сбера вышел на лёд как участник ледового шоу вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой. Он исполнял танцевальные комбинации, взаимодействуя с партнёршей, и сохранял равновесие на скользкой поверхности.

Технически это стало возможным благодаря работе ведущих инженеров центра робототехники Сбера. За каждым движением Юни стоит сложнейшая инженерная работа: необходимо не только обеспечить устойчивость и точность, но и добиться синхронности, без которой невозможно настоящее сценическое взаимодействие.

Для Сбера ледовая арена стала пространством для развития технологий физического ИИ. Сложная и непривычная для робота среда предъявляет особые требования к управлению движением, координации и устойчивости. Решение подобных задач приближает появление роботов, которые смогут уверенно выполнять разнообразные действия и взаимодействовать с людьми не только на сцене, но и в промышленности, логистике и повседневной жизни.

В основе постановки — русская сказка «Царевна-лягушка». Мини-спектакль, приуроченный к 185-летию Сбера, объединил мастерство лучших представителей российского фигурного катания, музыку, театральное искусство и новейшие достижения робототехники.

Над проектом работали композитор Пётр Дранга и режиссёр-постановщик Илья Авербух. Авторы поставили перед собой задачу, выходящую за пределы демонстрации технологий: соединить движения человека и робота в единую художественную историю. Анна Щербакова привнесла в проект высочайшие стандарты спортивного мастерства, Илья Авербух перевёл инженерную задачу на язык хореографии, а музыка Петра Дранга помогла превратить технологический эксперимент в современное прочтение русской сказки.

Робот Сбера Юни выступил в ледовом шоу. Фото: пресс-служба Сбера

Рядом с человеком

«Лёд — очень сложная среда для робота, и каждый элемент Юни — это большая инженерная работа над равновесием, координацией и взаимодействием с партнёром, — отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока „Технологическое развитие“ Сбербанка. — На скользкой поверхности роботу нужно мгновенно оценивать своё положение, контролировать движение и сохранять устойчивость. Для нас это важный этап развития робототехники: мы учим роботов не просто выполнять отдельные команды, а действовать в меняющейся физической среде. Поэтому мы пошли к лучшим в своём деле — олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой, чтобы её опыт и навыки помогли создавать роботов, которые смогут уверенно работать и находиться рядом с человеком в повседневной жизни».

Создатели шоу, по словам старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислава Крейнина, задумали не только продемонстрировать уникальные возможности роботов Сбера, но и сделать первый шаг к ледовому шоу «Русские сказки», в котором роботы становятся полноценными участниками представления — наравне с лучшими фигуристами нашей страны.

«Нам важно, что в России зарождаются прорывные решения на стыке технологий, искусства и спорта. Для нас сказочное шоу на льду — продолжение идей балета „Русские сказки“, премьеру которого мы представляли к 185-летию Сбера в Большом театре. Российский культурный код дарит нам вдохновение и даёт пространство для смелых экспериментов — уверен, этот проект станет востребованным в мире», — пояснил Крейнин.

Ледовая премьера стала частью программы Сбера на AI Journey в рамках синергии технологий и искусства. В таком сотрудничестве рождается будущее, где искусственный интеллект помогает раскрывать человеческий талант по-новому.