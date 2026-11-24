Российские конькобежцы не получили визы, из-за чего их участие в норвежском этапе Кубка мира оказалось под вопросом. Об этом ТАСС сообщил Николай Гуляев, возглавляющий Союз конькобежцев России.

16 ноября норвежское правительство ввело запрет на въезд в страну для профессиональных спортсменов из России и Белоруссии. Ограничение распространяется и на сопровождающий их персонал, причём даже при условии нейтрального статуса участников соревнований.

По словам Гуляева, норвежская сторона ответила отказом на поданные документы. «Мы подали документы, а они сообщили: „Визы мы вам не дадим“», — сказал он.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдёт в Ставангере 12 декабря.

Запрет, введённый властями Норвегии, стал продолжением аналогичной меры со стороны Финляндии. Ограничения на въезд российских спортсменов эта страна объявила 12 ноября.

Ранее из-за позиции канадских властей Международная федерация хоккея (IIHF) 15 ноября сообщила о невозможности участия молодежной сборной России в чемпионате мира, который принимает Канада.