На 64-м году жизни скончался бывший советский и латвийский хоккеист, победитель молодежного чемпионата мира 1983 года Андрей Матыцин. О кончине спортсмена во вторник, 24 ноября, проинформировали пресс-служба череповецкого клуба «Северсталь» и Федерация хоккея Латвии. Причины смерти в официальных заявлениях не раскрываются. В череповецком клубе выразили глубокие соболезнования семье и близким Андрея Александровича.

Будущий чемпион появился на свет 30 января 1963 года в Череповце и был воспитанником местной хоккейной школы. Его путь в союзном первенстве начался в сезоне 1980/81 в составе рижской команды «Латвияс Берзс», после чего защитник десять сезонов отыграл за рижское «Динамо», завоевав с этим коллективом серебряные медали чемпионата СССР в сезоне 1987/88.

На международной арене главным достижением его молодости стала золотая награда молодежного мирового первенства 1983 года в составе сборной Советского Союза, а позднее он на протяжении десяти лет защищал цвета национальной команды Латвии. За латвийскую сборную хоккеист провел 117 встреч, записав на свой счет 48 результативных баллов (13 шайб и 35 передач), помог команде пробиться в элитный дивизион чемпионата мира, а также выступал за клубы Финляндии и Швеции. В послужном списке защитника значилось и участие в зимних Олимпийских играх 2002 года.

Завершив выступления на льду, Андрей Матыцин перешел на тренерскую работу. Сначала он возглавлял молодежную сборную Латвии и местные клубы, а в 2012 году вернулся в родной Череповец. В России специалист трудился в тренерских штабах «Алмаза» и «Северстали», позднее работал во владивостокском «Адмирале», ангарском «Ермаке», «Донбассе» и китайском клубе «Ценг Тоу» (также известном как «Чэнтоу»). В 2019–2020 годах он наставничал в череповецкой молодежной команде «Металлург», ставшей заключительным этапом его тренерской карьеры.

Ранее, 17 ноября, отечественный хоккей потерял еще одного прославленного защитника. На 82-м году жизни умер олимпийский чемпион Игр 1976 года в Инсбруке и четырехкратный чемпион мира Юрий Ляпкин. О смерти легендарного игрока сборной СССР и участника Суперсерии-1972 тогда сообщили в пресс-службе московского «Спартака», уточнив, что незадолго до кончины спортсмен перенес инсульт.