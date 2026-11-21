Россиянка Александра Игнатова (Трусова) обеспечила себе возможность участвовать в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в городе Чунцин в Китае.

Российская фигуристка, занявшая второе место на этапах Гран-при в КНР и Соединенных Штатах, смогла набрать 26 очков. Этого достаточно для попадания в финал.

Участие в финале, который пройдет в Чунцине с 10 по 13 декабря, гарантировали себе также японка Мао Симада, ставшая победительницей предпоследнего этапа серии в Хельсинки, и набравшая 30 очков и спортсменка из Эстони Нина Петрыкина, которая заняла в Финляндии второе место и набрала 26 очков.

Всего в финальных соревнованиях примут участие шесть фигуристок, набравших наибольшее количество очков по итогам этапов Гран-при.

Ранее стало известно, что Польша не допустит российских фигуристов до соревнований в Варшаве.