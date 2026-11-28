По итогам шести этапов Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) стали известны участники финала этого турнира, в число которых вошла одна российская фигуристка - Александра Игнатова (Трусова).

Спортсменка выступила на этапах Гран-при в КНР и Соединенных Штатах, в обоих случаях заняв второе место и набрав в сумме 26 очков, которых достаточно для попадания в финал.

Помимо Трусовой, в финал турнира, который пройдет 10-13 декабря в городе Чунцин в КНР, вышли японки Мао Симада, Ами Накаи и Моне Тиба, а также Нина Петрыкина из Эстонии и Анастасия Губанова из Грузии.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы завоевали 13 медалей на турнире в Алма-Ате.