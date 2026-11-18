Текущий год для сборной России по футболу получился положительным. Об этом сообщил тренер, мастер спорта СССР и бывший форвард сборной и московского «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с «Российской газетой».

«Судя по статистике, положительным», - сказал он, отвечая на вопрос, каким получился 2026 год для национальной команды.

При этом Кирьяков отметил, что сборная старается побеждать в товарищеских матчах из-за отсутствия международных турниров, поскольку это влияет на рейтинг ФИФА. Он добавил, что для оценки реального уровня игры команды РФ нужно смотреть матчи Лиги наций и встречи с крепкими амбициозными сборными.

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев в беседе с championat.com подвёл итоги матча сборных России и Венесуэлы, который прошёл накануне в Краснодаре и завершился победой россиян со счётом 2:0.

Он назвал матч хорошим и отметил, что сборная действовала без мяча, прессинговала и играла компактно. Россияне практически ничего не позволили создать сопернику. Он подчеркнул, что игроки держали ход матча под контролем всё время, а Венесуэла является хорошей, крепкой командой и достойным соперником, с которым россияне сыграли убедительно.

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что Россия заслужила победу над Венесуэлой. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

Гладилин отметил, что первый тайм получился не очень удачным, а во втором тайме сборная России включила максимальные скорости и провела хорошие замены. По его словам, венесуэльцы играли боевито, однако уступали в классе и хотели сыграть на результат.

Ранее сообщалось, что сборную России не допустили до отбора на чемпионат Европы-2028.