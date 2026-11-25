Для уменьшения припухлости под глазами можно использовать лёгкие постукивания и мягкое зажмуривание, рассказала ИА PrimaMedia фитнес-тренер Инна Игнатова.

«Подушечками указательных и средних пальцев сделайте легкие, почти невесомые постукивания по орбитальной косточке», — уточнила Игнатова.

Движения выполняют по нижнему краю от внешнего уголка глаза к внутреннему, затем по верхнему — от переносицы к вискам. Тренер рекомендует двигаться медленно, без нажима, уделяя упражнению около минуты утром и вечером.

Для второго упражнения нужно приложить безымянные пальцы к внешним уголкам глаз, слегка зафиксировать кожу, на секунду зажмуриться без сильного усилия и расслабить веки. Предлагается выполнить восемь–десять повторений.

В публикации также напомнили о бережном выполнении упражнений, нормальном режиме сна и употреблении воды в течение дня.