Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду забил 987-й гол в своей карьере.

Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче пятого тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов против катарского «Аль-Садда». Футболист реализовал пенальти на 13-й минуте игры. Тем самым он открыл счет.

Криштиану Роналду 41 год. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, двукратным победителем Лиги наций, чемпионом Европы. Футболист выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. За свою карьеру он также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым действующим спортсменом, который заработал два миллиарда долларов за карьеру.