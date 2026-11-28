Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл занял первое место в квалификации 22-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Катара. Заезд прошел на автодроме «Лусаил».

Лучший круг спортсмен преодолел за 1 минуту 21,695 секунды. Вторым стал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли, уступивший лидеру 0,128 секунды. Третью позицию занял британец Ландо Норрис из «Макларена» с отставанием 0,480 секунды.

В первую десятку также вошли Оскар Пиастри («Макларен»; +0,550), Исак Хаджар («Ред Булл»; +0,596), Макс Ферстаппен («Ред Булл»; +0,637), Шарль Леклер («Феррари»; +1,260), Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»; +1,337), Льюис Хэмилтон («Феррари»; +1,413) и Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»; +1,439).

Основная гонка состоится в воскресенье, 29 ноября, и начнется в 19:00 мск.

Ранее сообщалось об отмене апрельских этапов чемпионата «Формула-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.