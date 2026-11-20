Гимнастка Ангелина Мельникова и боксёр Дмитрий Бивол, пловчиха Евгения Чикунова и борец Егор Корнев названы спортсменами года на церемонии награждения премии «Друзья большого спорта — 2026», которая состоялась в московском театре Et Cetera 16 ноября.

Другого выбора нет

Задача премии — отметить не только достижения спортсменов, но и вклад людей и организаций, которые способствуют развитию отрасли, от тренеров до организаторов соревнований, от спортивных менеджеров до руководителей федераций.

В этом году премия впервые прошла в формате ежегодной награды. Шорт-листы сформировали по итогам профессионального голосования, в нём участвовали представители ведущих федераций и клубов, тренеры, спортивные менеджеры, журналисты и другие эксперты отрасли. Кстати, результаты профессионального отбора прошли ещё и независимый аудит.

Фото: Олеся Лутовинова

Победителей определяло профессиональное жюри, в состав которого вошли представители спортивной индустрии и титулованные спортсмены, а возглавил его председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Спорт — это то действие, которое объединяет людей, приносит радость и гордость за наши победы, за нашу великую страну с её великими спортивными традициями. Наша задача — быть верными этой дружбе, поддерживать друг друга и продолжать традиции, которые были заложены и активно развиваются, — отметил он. — Будем верить, и мы обязательно победим. У нас другого выбора нет».

Премия «Друзья большого спорта» учреждена журналом «Большой спорт», а генеральным партнёром выступил Коньячный дом «Коктебель». Его представитель Сергей Комоцкий сказал: «Большой спорт держится на преемственности поколений талантливых спортсменов, на тренерской школе и на уважении к истории. Мы уже не первый год поддерживаем премию в качестве генерального партнёра, и для нас это символично: любой подлинный триумф требует многолетней выдержки, характера и верности традициям».

Фото: Олеся Лутовинова

Всё получилось

Основных номинаций на сей раз было 8, и они отражали самые разные направления спортивной жизни. Учитывались не только индивидуальные и командные достижения спортсменов, но и тренерское мастерство, а также показатели развития спортивных федераций.

Прорывом года назван молодой пловец Михаил Щербаков, установивший этим летом юниорский рекорд мира и рекорд России среди взрослых, а тренером года признана Светлана Ромашина «за успешный старт на чемпионате Европы и мастерство тактических решений». Спортивным управленцем года стал Олег Белозёров как президент Федерации гимнастики России, а событием года признан Московский марафон.

Спортсменок и спортсменов года определяло не только мнение жюри, но и народное голосование. По версии жюри ими стали гимнастка Ангелина Мельникова и боксёр Дмитрий Бивол. Ну, а по результатам народного голосования — пловчиха Евгения Чикунова и борец Егор Корнев.

Фото: Олеся Лутовинова

«В этом году всё получилось, на мой взгляд, отлично, — сказала издатель журнала «Большой спорт» Мария Филиппова. — Огромное спасибо всем олимпийцам, которые пришли к нам на мероприятие, которых мы искупали в овациях, которым мы сказали огромное спасибо за то, что они сделали».