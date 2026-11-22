Недавние откровения новой супруги футболиста Вячеслава Малафеева разбудили воспоминания о прошлом экс-вратаря «Зенита» и сборной России. Третьей жене Ангелине Шкатовой решила ответить вторая супруга звезды футбола Екатерина Комякова. Что делят дамы? Разбирался aif.ru.

Ангелина, 25-летняя серебряная призёрка Олимпиады в Токио, трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, в одной из телепрограмм призналась, что когда они познакомились, Вячеслав поначалу был «холодным и грустным», не спешил с романом и, по её словам, «хотел сохранить семью, даже если там не было любви». С Екатерины тогда он находился на грани развода. Но и до неё в жизни футболиста была женщина, которая оставила свой след.

Ангелина Шкатова. Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

«Первая леди питерского футбола»

С первой супругой, Мариной Безбородовой, дочерью футболиста «Динамо» и сестрой известного арбитра, Вячеслав познакомился ещё в 15 лет, когда его пригласил в гости её брат. Тогда девушка интереса к юному вратарю не проявила. Искра пробежала позже, и, по воспоминаниям Марины, после первого же свидания они «разговаривали весь вечер и не могли расстаться». В 2001 году пара поженилась, и этот союз быстро стал эталонным. Марину называли «первой леди питерского футбола», а её страсть к роскошным автомобилям органично дополняла образ. Вячеслав не просто любил жену — он носил её на руках и даже назначил гендиректором своего продюсерского центра, подарив синий «Бентли».

17 марта 2011 года Марина возвращалась с вечеринки, дорогую машину на высокой скорости занесло, и она врезалась в рекламный щит. Безбородова погибла на месте.

Вячеслав Малафеев и Марина Безбородова, 2009 г. Фото: РИА Новости/ Дмитрий Кощеев

Год траура и новая любовь

Спустя ровно год после гибели Марины, Вячеслав официально представил новую избранницу — Екатерину Комякову, диджея и танцовщицу, которая была младше него на девять лет и выступала в откровенных шоу в ночных клубах. Публика, ещё не отошедшая от трагедии, восприняла этот поворот с понятным скепсисом. Екатерина родила футболисту сына Алекса и оформила опекунство над Ксенией и Максимом — детьми от Марины.

Брак продлился 11 лет и завершился разводом в 2023 году — причём расстались они настолько цивилизованно, что закатили по этому поводу вечеринку на даче с видом на Финский залив. На ней Вячеслав просил диджея поставить «Я свободен» Валерия Кипелова и Сергея Маврина, Екатерина — «Уходи красиво», известную в исполнении Григория Лепса.

Вячеслав Малафеев с дочерью Ксенией, сыном Максимом и своей Екатериной Комяковой (четвертая справа), 2012 год. Фото: РИА Новости/ Анна Волкова

Любовь не спрашивает возраст