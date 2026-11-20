Вратарь футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Станислав Агкацев стал лауреатом старейшей отечественной футбольной награды — премии «Джентльмен года» имени Фёдора Черенкова. В решающем голосовании 24-летний голкипер опередил защитника ЦСКА Даниила Кругового и футболиста московского «Спартака» Руслана Литвинова.

Для клуба «Краснодар» эта победа стала исторической: Агкацев оказался первым представителем «быков», удостоенным почетного звания. Кроме того, он стал лишь четвертым вратарем за более чем 30-летнюю историю премии, учрежденной «Комсомольской правдой» — ранее подобного признания добивались только Руслан Нигматуллин, Игорь Акинфеев и Артём Ребров.

Путь к победе состоял из двух этапов. На первой стадии Станислав Агкацев занял первое место в открытом голосовании болельщиков, которое формировало финальную тройку номинантов. На втором этапе выбор сделало экспертное жюри, в состав которого вошли ветераны российского футбола, спортивные руководители, члены оргкомитета и представители «Комсомольской правды».

Торжественная церемония чествования победителя состоится в Министерстве спорта России. По многолетней традиции главному футбольному джентльмену вручат сшитый по индивидуальным меркам черный смокинг.