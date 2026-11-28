Олимпийская чемпионка не верит в существование волшебной таблетки, но точно знает, как побеждать обстоятельства. В начале нулевых ей поставили диагноз «васкулит», требующий пожизненной терапии. В эксклюзивном интервью «АиФ. Здоровье» Ирина Слуцкая рассказала о правильном питании без насилия над собой и о том, как и доверие к врачам помогает ей контролировать свой недуг.

Жизнь после спорта

«АиФ. Здоровье»: Ирина, многие спортсмены после завершения карьеры признаются, что поддерживать форму сложно: нет тренера, графика, тренировок. Как вы с этим справляетесь?

Ирина Слуцкая: Благодаря правильному питанию и постоянной физической активности. В моей жизни есть и лёд, и теннис. А зимой, когда появляется возможность, — сноуборд. Именно активный образ жизни помогает оставаться в хорошей форме. Для меня движение — естественная потребность.

Фото: Светлана Широкова

— Какие три привычки вы считаете обязательными для поддержания здоровья современного жителя мегаполиса?

— Я не стала бы выделять какие-то привычки. Мне кажется, главное — любить: себя, своё тело, вкусную и правильную еду, быть подтянутым и спортивным. Не существует волшебной таблетки, делающей человека здоровым. Гораздо важнее образ жизни, который приносит удовольствие. Он должен не только давать ощущение комфорта в собственном теле, но и поддерживать здоровый дух.

Диагноз — не приговор

— ​При диагнозе «васкулит», когда немеют ноги, отекают руки, карьеру в спорте обычно заканчивают. Но вы вернулись и снова побеждали. Что помогло?

— Мне казалось, в спорте у меня осталось что-то недосказанное, хотелось вернуться и завершить начатое. Безусловно, меня очень поддержали родные, близкие, тренер. Но самое главное — рядом были врачи. Они назначали препараты, которые позволяли постепенно восстанавливаться. И здесь мне повезло: организм давал положительный ответ на терапию, благодаря чему я могла постепенно увеличивать нагрузки. В итоге удалось вернуться на уровень мирового спорта. Конечно, это был непростой путь, но любовь к своему делу и квалифицированная медицинская помощь позволили мне его пройти.

Фото: Светлана Широкова

— Заболевание сегодня даёт о себе знать?

— Я нахожусь на пожизненной терапии под постоянным наблюдением врачей. Только так, регулярно сдавая анализы и доверяя специалистам, могу контролировать заболевание. Для меня это не вопрос разовой заботы о здоровье, а постоянная работа над собой. Я стараюсь ответственно относиться к себе.

— ​Какой совет вы дадите людям с аутоиммунными и хроническими заболеваниями?

— Не отчаиваться, а слушать врачей и давать организму ту нагрузку, с которой он способен справиться. Конечно, необходимо постоянно сдавать анализы, следить за своим состоянием. Болезнь может вернуться в любой момент, и лучше предотвратить возможные последствия, чем потом бороться с ними.

Через азарт и интерес

— У вас трое детей. Удалось передать им вашу любовь к спорту?

— Средняя дочь серьёзно занимается танцами на льду, она уже кандидат в мастера спорта. Младшая увлекается спортом пока исключительно для здоровья. А сын живёт своей жизнью, и я стараюсь не вмешиваться в его дела. Мне кажется, самое важное, чтобы у детей была физическая активность, которая приносит им удовольствие.

Фото: Светлана Широкова

— Как помочь подросткам не бросать спорт, если учебная нагрузка всё время растёт?

— Чтобы не бросать спорт, его нужно по-настоящему любить. И здесь огромную роль играет тренер — его подход к занятиям, умение заинтересовать. Важно, чтобы ребёнок понимал: трудности и препятствия — это не повод остановиться, а возможность развиваться. Влюбить ребёнка в спорт можно только через азарт, интерес и правильные цели. Тогда занятия становятся не обязанностью, а тем, к чему хочется возвращаться.

— Считается, что профессиональный спорт и здоровье несовместимы...

— Действительно, говорят, что спорт лечит, а большой спорт калечит. Мы знаем и трагические судьбы, и истории с абсолютно счастливым концом, когда люди выигрывают самые важные старты в своей жизни, оставаясь живыми и здоровыми. Кому-то везёт больше, кому-то чуть меньше. Невозможно заранее предугадать, что произойдёт с человеком, если он решит заниматься профессиональным спортом. Но, несмотря на все сложности и риски, я в любом случае за спорт. Он даёт очень многое. И я убеждена: физическая активность должна стать частью жизни.