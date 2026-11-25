Тайсон Фьюри признался, что после победы над Владимиром Кличко слышал голоса, боялся преследования и не знал сам, куда обратиться за помощью. Позже врачи диагностировали у боксера шизофрению и биполярное расстройство. Кризис едва не разрушил карьеру.

Страх, голоса и госпитализация

Британский боксер Тайсон Фьюри впервые подробно рассказал о психическом кризисе, который настиг его после завоевания титула чемпиона мира в 2015 году. Вскоре жизнь тяжеловеса стала стремительно меняться: он набрал вес, столкнулся с алкогольной и наркотической зависимостью, а также начал слышать голоса.

О пережитом Фьюри и его жена Пэрис рассказывают в документальном фильме, который должен вскоре выйти на Netflix. По словам супругов, диагноз боксеру поставили после госпитализации в июне 2016 года. Изначально врачи подозревали у него сердечный приступ, однако обследование и последующее обращение к специалисту выявили серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Фьюри вспоминает, что тогда находился в состоянии, которое ему трудно описать. Тревога стала настолько сильной, что он боялся оказаться в закрытой палате психиатрической клиники. В Лондоне боксер обратился к психиатру и ответил утвердительно на многие вопросы о депрессии, тревожности и симптомах биполярного расстройства.

Врачи объяснили его состояние приступом тревоги. Но на этом испытания не закончились: Фьюри рассказывал, что ему казалось, будто с ним разговаривает радио. Он просил Пэрис забрать его из больницы, поскольку был уверен, что за ним охотятся иллюминаты. После выписки у спортсмена диагностировали шизофрению и биполярное расстройство.

Фьюри говорит, что голоса мешали даже обычному общению: он не мог спокойно разговаривать с людьми. Спортсмен не понимал, к кому обращаться, а окружающие, по его словам, тоже не знали, как ему помочь. Он считал, что нуждается в серьезном лечении — вплоть до реабилитационного центра. «В течение многих лет у меня не было ни минуты передышки», — вспоминал боксер.

Как удалось вернуться на ринг

Переломным моментом Фьюри называет осень 2017 года. Во время празднования Хэллоуина он вышел на улицу в костюме скелета и неожиданно остро почувствовал, насколько сильно изменилась его жизнь. Увидев вокруг молодых людей, боксер сравнил себя с человеком, который когда-то владел всем, но потерял достигнутое. Он вспоминал о лишнем весе и алкогольной зависимости и испытывал стыд за собственный внешний вид. Именно тогда, по словам Фьюри, он решил изменить направление своей жизни. Спортсмен стал больше времени уделять семье и постепенно возвращаться к тренировкам. В 2020 году Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и снова стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

Национальная служба здравоохранения Великобритании относит шизофрению к психическим расстройствам, при которых могут возникать галлюцинации, бредовые убеждения, нарушения мышления и речи. Для биполярного расстройства характерны выраженные перепады настроения.

Сейчас 38-летний боксер готовится к новому громкому поединку. 11 декабря в Кардиффе он должен встретиться с соотечественником Энтони Джошуа. Бой двух британских тяжеловесов будет показан в прямом эфире.