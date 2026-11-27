Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, силач из Дагестана Омар Ханапиев установил новый мировой рекорд, протащив тепловоз весом 125 тонн на расстояние 15 метров, сообщили в пресс-службе министерства спорта республики.

62-летний спортсмен тянул автономный локомотив с помощью троса, который держал в зубах. При этом превзошёл Ханапиев свой же результат, достигнутый 26 лет назад.

«В 2000 году он протащил тепловоз весом 120 тонн на семь метров», — уточнило ведомство в своём канале на платформе «Макс».

После нового рекорда силач признался, что чувствует себя прекрасно. По словам спортсмена, он решил проверить свои силы. Ханапиев добавил, что посвятил это достижение министерству спорта, которое поддержало его.

До конца года спортсмен также хочет протащить в порту Махачкалы корабль весом 5 тысяч тонн.

Напомним, в мае сообщалось, что 19-летний атлет из Австралии Сэм Фланнери установил мировой рекорд. Юноша пробежал марафонскую дистанцию, буксируя за собой автомобиль весом 1300 килограммов. Спортсмен стал первым в мире человеком, который смог протащить машину на 42 километра. Дистанцию он преодолел за 7 часов 46 минут и 42 секунды.