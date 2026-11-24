Анна Погорилая, в прошлом выступавшая за Россию в фигурном катании, сообщила в своем аккаунте в Instagram*, что на нее и ее дочь было совершено нападение.

«Просто почувствовала страх не за себя, а за своего ребенка. Не думала, что придется кричать на улице и просить о помощи. Сейчас у нас уже все хорошо. Неадекватных хватает. Заявление написали», — рассказала она.

Карьеру Погорилая строила в одиночном катании. В ее активе — бронза чемпионата мира (2016), серебро чемпионата Европы (2017), два третьих места на европейских первенствах (2015, 2016), а также бронзовая награда финала Гран-при (2016).

Супруг спортсменки — Андрей Невский, в этом браке родились две девочки: Ева (2020 год) и ребенок 2024 года рождения, имя которого родители не разглашают. Кто именно из дочерей находился рядом с Погорилой в момент нападения, она при этом не уточнила.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.