Шестикратный олимпийский чемпион, биатлонист Мартен Фуркад возглавил координационную комиссию МОК по подготовке юношеских Олимпийских игр 2028 года.
Член исполкома МОК Кристин Клостер назначена вице-председателем, кроме того, в комиссию вошли глава Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ель и президент канадского олимпийского комитета Триша Смит.
Юношеская Олимпиада-2028 пройдет в январе, принимать ее будет Италия.
Напомним, ранее стало известно, что российских хоккеистов намерены не пустить на молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде. Власти страны проинформировали, что не будут выдавать спортсменам из РФ визы для участия в турнире.
В России выразили протест и заявили о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет. На сайте Международной федерации хоккея после этого появилось сообщение о том, что российскую сборную боятся из-за невозможности победить эту команду.