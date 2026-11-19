Шестикратный олимпийский чемпион, биатлонист Мартен Фуркад возглавил координационную комиссию МОК по подготовке юношеских Олимпийских игр 2028 года.

Член исполкома МОК Кристин Клостер назначена вице-председателем, кроме того, в комиссию вошли глава Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ель и президент канадского олимпийского комитета Триша Смит.

Юношеская Олимпиада-2028 пройдет в январе, принимать ее будет Италия.

Напомним, ранее стало известно, что российских хоккеистов намерены не пустить на молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде. Власти страны проинформировали, что не будут выдавать спортсменам из РФ визы для участия в турнире.