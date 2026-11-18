Украинскую тяжелоатлетку, четырехкратную чемпионку Европы Камилу Конотоп отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

На сайте организации сообщается, что запрещенные анаболические стероиды тестостерон и андростандиолы экзогенного происхождения были выявлены в допинг-пробе 25-летней штангистки от 7 сентября, взятой во время внесоревновательной проверки.

Сообщается, что Конотоп известили о результате пробы. Спортсменка имеет право запросить вскрытие пробы Б, представить объяснения и оспорить отстранение от соревнований. Отмечается, что ITA ведет ее дело по поручению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Отметим, Конотоп четырежды получала золото на чемпионатах Европы – в 2021, 2023, 2024 и 2026 года. Она также обладает серебром чемпионата мира 2023 года и Европы 2022 года.

Напомним, в сентябре 2025 года украинскую спортсменку Марину Мороз, представляющую Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), дисквалифицировали за использование мельдония.