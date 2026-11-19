Рапиристка из Курска, чемпионка юношеских Олимпийских игр в Дакаре Ульяна Белых рассказала, что мечтает выиграть взрослую Олимпиаду в будущем. Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

«В будущем я мечтаю выиграть и взрослую Олимпиаду. Но на этот сезон у меня есть конкретная цель – первенство мира», - сказала Белых.

Она отметила, что самым тяжелым боем стал для нее финал против египтянки Сары Амр Хосни, который девушка выиграла со счетом 15:8. Белых сообщила, что уже встречалась с этой соперницей и проигрывала. Поэтому перед боем она обсудила с тренером ошибки египтянки и слабые стороны. По словам рапиристки, именно это помогло ей настроиться и победить.

Игры в Дакаре стали первыми юношескими Олимпийскими играми, которые прошли в Африке. Ульяна Белых была единственной россиянкой в фехтовании и одной из 13 российских спортсменов, выступавших в Дакаре под флагом и гимном страны. О победе Ульяны Белых стало известно 8 ноября.