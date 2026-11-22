Китайский зоопарк отказался вновь ограничивать питание леопарда по кличке Паньбаобао, который весит более 65 килограммов. Сотрудники учреждения считают, что в возрасте 19 лет животному уже не следует худеть, поскольку это может негативно сказаться на его самочувствии. Об этом сообщил представитель зоопарка Чжан Сунвэнь.

Леопард живет в зоопарке города Паньчжихуа в провинции Сычуань и стал известен в 2024 году благодаря необычно округлой фигуре. Тогда посетители сравнивали его с персонажем мультфильма «Зверополис». После этого животное посадили на строгую диету, и ему удалось сбросить вес. Однако недавно гости зоопарка вновь заметили, что Паньбаобао поправился, и предложили повторить ограничения в питании.

По словам сотрудников, с возрастом у животных, как и у людей, снижается эластичность кожи, поэтому сейчас важнее поддерживать стабильный вес и общее состояние леопарда. Ежедневно он получает более 500 граммов говядины и курицу, а для поддержания активности ему предоставляют игрушки и просторный вольер. В зоопарке отмечают, что недавний ветеринарный осмотр не выявил проблем со здоровьем, а вес животного в последнее время остается стабильным.

«Пока его вес остается стабильным и он в хорошем настроении, это лучший показатель для него», — отметил Чжан Сунвэнь.

Ранее сообщалось, что власти ЮАР намерены переселить около 60 бабуинов из Саймонстауна в специальные вольеры с электрическими ограждениями. Мера призвана сократить конфликты между животными и местными жителями.