В столице Украины прогремел взрыв

В столице Украины прогремел мощный взрыв. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале издания Укринформ.

Согласно данным интерактивной карты, размещенной на платформе украинского Министерства цифровой трансформации, в Киеве в данный момент действует сигнал воздушной тревоги.

Напомним, что этой ночью, с 16 на 17 сентября, город уже подвергался атаке. Тогда в столице звучали сирены, а в Днепровском районе было повреждено одно из складских помещений. Позднее мэр города Виталий Кличко уточнил, что в результате ночных ударов было разрушено складское здание в Соломенском районе.

Также ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.