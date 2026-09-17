Что будет с Одессой? В Чёрном море зарождается гигантское огненное цунами

В Одессе и области за первую половину дня зафиксировано 17 попаданий по военным объектам. Речь идёт не об одиночных прилётах одной ракеты или одного беспилотника. В данном случае «попадание» — это массированный удар по одному объекту. Под удары попали военные цели в Одессе, Черноморске, Измаиле и Маяках. Таким образом, ВС РФ наглядно показали, что морская блокада украинской части Причерноморья продолжается, и российские ударные средства достанут до любой точки Одесской области. Кстати, военные эксперты обратили внимание на системное применение в ходе ударов возмездия авиационных бомб с комплексами УМПК и малоразмерных крылатых ракет, которые ряд экспертов считает реактивными дронами, S8000 «Бандероль». Сводка СВО, 17 сентября. Стираем Киев в пыль. «Красные фурии» сожгли Одессу Подробнее

«Картина маслом», как говорят одесситы

В связи с ударами возмездия по целям ВСУ в Одесской области особо примечательны удары по мостам в Затоке и Маяках. Это основные мосты, по которым идёт доставка военных грузов из Румынии, где находится крупнейший хаб НАТО, с арсеналов которого постоянно идёт подпитка вооружением киевского режима. Вот по этим мостам сегодня и летело. Мост в Затоке, скорее всего, добивали, так как в последнее время он не функционировал. А вот по мостам в Маяках били системно и много. Через Днестр там проложено два автомобильных моста, которые являются основными транспортными артериями, по которым, так же, как и через мост в Затоке, идёт доставка военных грузов с румынских военных складов НАТО и речного порта Измаил. Судя по тому, что при въезде на мост со стороны Одессы образовалась огромная пробка, то можно говорить, что мост всё-таки повреждён.

Минобороны РФ сообщает, что удар высокоточными средствами поражения нанесён по мостам рядом с населённым пунктом Маяки в Одесской области. Масштабы поражения пока неясны, но точно известно, что мост перестал функционировать. Сколько времени уйдёт на его восстановление, пока неизвестно. При этом, стоит отметить, что ВСУ уже навели понтонную переправу, по которой, хоть и в малом объёме, но машины будут проезжать в направлении Одессы.

«Понятно, что разрушить мост непросто. Тем более капитальную конструкцию, какими являются постройки в Затоке и Маяках, но бомбить их надо массированно. Тем более что фугасные бомбы с УМПК (прим. — универсальные модули планирования и коррекции) уже долетают в те районы, — объясняет военный эксперт Александр Ивановский. — А значит, мосты надо засыпать бомбами. Одна, конечно, его не разрушит, а если три-пять попадут, то дорожное полотно обрушится. Мост — это артерия, по которой военные грузы попадают на фронт, а значит, их надо перерезать».

Помимо мостов, в порту Черноморска (Ильичёвска) было уничтожено судно с военными грузами НАТО, которому дали возможность зайти в порт, а потом уничтожили его у причальной стенки во время выгрузки. В море восточнее Одессы ударными беспилотниками выведено из строя ещё одно судно типа «сухогруз», на котором везли боевую технику для ВСУ. За последние два дня это пятое судно «чёрного флота НАТО», которое попало под удар российских беспилотников.

Эксперт Ивановский также отметил, что Украина потеряла контроль для выхода в Чёрное море из района Николаева, так как ВС РФ способны наносить огневое поражение с позиций, обустроенных на Кинбурнской косе. Таким образом, можно говорить о полной морской блокаде украинского побережья. То, что сейчас происходит в Причерноморье, эксперт сравнивает с огромным цунами, которое, как известно, набирает силу в море, а потом обрушивается на берег. Что будет с Одессой, когда на него обрушится вся сила огненного российского цунами? Киев горит. Стрельба. Кругом трупы военных. Тайная база ВСУ залита кровью Подробнее

Горит пол-Украины

Кроме Киева и Одессы, военные цели поражены в Сумской, Кировоградской, Житомирской, Волынской, Николаевской областях. В Сумской области зафиксированы прилёты по военным предприятиям в Шостке, которая до сих пор является важнейшим промышленным узлом на этом направлении. На предприятиях в Шостке восстанавливается и дорабатывается боевая техника, которую используют боевики в боях на сумском направлении. В Житомирской области атакован железнодорожный узел в городе Коростень. В Волынской области также под удар попал ж/д узел в городе Ковель. Это подтверждает факт, что ВС РФ наравне с морской блокадой объявили киевскому режиму и железнодорожную блокаду. Как объясняет координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев, Ковель и Коростень чрезвычайно важны для украинской военной логистики, так как связывают её с натовскими хабами, которые обеспечивают ВСУ боеприпасами, техникой, военным имуществом.

Столь же важными, но уже для движения внутри Украины, считаются железные дороги в Черниговской, Днепропетровской, Черкасской областях. Они связывают центральные районы Украины, так называемый промышленно-логистический центр, с прифронтовыми территориями. Блокирование этих маршрутов приведёт к ограничению военных поставок, что скажется на снабжении частей и группировок ВСУ на фронте.

По мнению военных экспертов, ВС РФ должны наращивать интенсивность и силу ударов по железным дорогам, мостам, портам, военно-промышленным мощностям, энергетике, чтобы нанести решающее поражение киевскому режиму.