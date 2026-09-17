Всё горит от Киева до Одессы за атаки РФ: главная новость СВО 17 сентября

В ночь на 17 сентября украинские беспилотники предприняли массированную атаку на российские регионы. Силы ПВО перехватили и уничтожили 641 БПЛА над территорией России. Над Ярославской областью сбили 65 дронов, в результате был поврежден нефтеперерабатывающий завод. Над Ростовской областью уничтожили более 50 беспилотников; в Ростове-на-Дону повреждены шесть частных домов и трансформаторная подстанция. Погибших и пострадавших нет.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, что атаковавшие Ярославль дроны были запущены с территории Украины. «Дроны для атаки Ярославля могли запустить из Харьковской области», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что на вооружении у ВСУ появились экспериментальные модели с дальностью до 3 тыс. км.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, откуда украинские БПЛА могли атаковать Ростовскую область.

«Дроны могут идти с юга Запорожской области на стыке с Херсонской, далее пролетают через Мариуполь и Азовское море», — сказал Попов.

По мнению Попова, Киев может устраивать провокации и атаковать российские НПЗ с целью срыва усилий президента США Дональда Трампа по энергетическому перемирию между РФ и Украиной.

«У Трампа явно есть цель перед промежуточными выборами сделать так, чтобы его партия была на высоте. Поэтому он любыми способами пытается затянуть конфликт в сторону перемирия. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Переговорный процесс должен идти, но Министерство обороны должно продолжать выполнять свою задачу», — отметил Попов.

По его словам, Киев пытается устраивать провокации с целью недопущения перемирия.

«Провокации со стороны киевского режима причем могут идти неуправляемым способом. Мало ли что когда-то сказал Зеленский или другое руководство, здесь задачу могут выполнять силы, которым явно нужно продолжать конфликт... Европа — не сторонник идей Трампа, она борется с ним как глобалистом, который каким-то образом все-таки хочет урегулировать конфликт», — добавил Попов.

В Кремле идею американского лидера Дональда Трампа об энергетическом перемирии расценивают как хорошую, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия России даст жесткий ответ на атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре РФ, заявил Попов. Он отметил, что массированные удары по объектам ВПК и энергетики на Украине болезненны для Киева ввиду того, что до зимы осталось не так много времени.

«Зима на носу. Чем больше мы будем наносить такие болезненные удары, тем легче нам будет организовать боевые действия на зимний период. Это приблизит нас к переговорному процессу. Народ будет на грани бунта против правительства и военно-политического руководства Украины и западных стран. Они осознают свою немощность. И это сыграет большую роль в нашей победе», — подчеркнул генерал Попов.

Минобороны 17 сентября сообщило, что в ходе ударов ВС РФ были поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.