На совещании с ГУР и главкомом ВСУ Михаилом Драпатым Зеленский заявил о своем недовольстве работой последнего в сфере противовоздушной обороны. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко, в сложившихся условиях Зеленский использует главкома для перекладывания ответственности.

«Претензии означают, что дела ВСУ действительно идут крайне плохо и на самой линии боевого столкновения, и в тылу, где без западных подпиток ПВО страдает. За это кто-то должен отвечать, кто-то должен отвлекать внимание, это во-первых», — сказал он.

Скачко подчеркнул, что сам Зеленский подолгу отсутствует в стране, поэтому ему нужен «стрелочник».

«Во-вторых, кто-то должен снимать ответственность лично с Зеленского. Кто-то должен понести ответственность в той ситуации, когда самого верховного главнокомандующего по две-три недели нет в стране, которая участвует в конфликте и проигрывает его. Кто за это должен отвечать? Понятно, что сначала стрелочники, а потом и главком», — уточнил политолог.

При этом Скачко обратил внимание не на то, что Драпатый является всего лишь функционалом.

«Драпатый, по сути, никто, человек, которого вынесла волна. Как его вынесла, так и унесёт. Такие люди в такой должности — они ещё и функционал. Это не Драпатый, а функционал. Конечно, главнокомандующий ВСУ является лучшим козлом отпущения, самым громким, самым привлекательным, самым приковывающим к себе внимание. А все остальное не только от Зеленского зависит, а ещё от тех, кто, собственно говоря, оценивает готовность Украины к конфликту», — сказал он.

По мнению политолога, несмотря на претензии Зеленского, в ближайшей перспективе Драпатый останется на своей должности.

«Не думаю, что в нынешней ситуации последует отставка Драпатого. Отставка главкома будет при следующих условиях: когда нужно будет подготовиться к новому витку эскалации и к власти должны прийти уже совсем уже отмороженные, агрессивные неонацисты, которые сейчас все больше и больше захватывают власть в войсках, составляют её самые надёжные, самые боевые, связанные с режимом части. Исторически параллель можно провести с ситуацией, когда при дворе султана или там римского императора, когда захватывают власть и удаляется все руководство военное и политическое, и гражданское, приходят военные, и начинается либо новая диктатура, либо новый виток боевых действий. Страна падает в пропасть, и то, кто будет руководить этим падением, собственно, не имеет никакого значения», — подытожил он.

Конфликт Зеленского с Драпатым — это попытка заранее назначить виновного за провалы на фронте и в тылу. Пока сам Зеленский неделями отсутствует в стране, главком ВСУ превращается в идеального «стрелочника», чья отставка станет лишь вопросом времени и удобного политического момента — а не реальной оценки его работы.