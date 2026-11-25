Экспертиза дендролога поможет оценить ущерб и потребовать через суд компенсацию за деревья, незаконно спиленные на чужом участке, рассказала «Москве 24» адвокат Мария Ярмуш.

Она прокомментировала историю учителя из Подмосковья, на унаследованном участке которого соседи спилили две большие берёзы. Свои действия они объяснили договорённостью с его отцом.

«В данном случае договоренность с умершим человеком не имеет никакой силы, особенно если она была сделана в устной форме», — заявила Ярмуш.

Адвокат пояснила, что собственник может обратиться в полицию с заявлением, чтобы правоохранители зафиксировали спил и выяснили обстоятельства произошедшего. Для взыскания денег потребуется оценить причинённый ущерб и обратиться в суд. Ярмуш также указала на возможность заявить требование о компенсации морального вреда.