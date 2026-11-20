Компания должна немедленно прекратить отправку рекламы после получения отказа адресата, следует из исследования факультета права НИУ ВШЭ, которое прокомментировал декан факультета Вадим Виноградов, сообщает KP.RU.

Исследователи обнаружили документы, в которых на исключение телефона из рекламной рассылки отводится три рабочих дня. Однако, как подчеркнули авторы, такой пункт не даёт компании права продолжать рекламные контакты в течение этого срока: закон требует прекратить их немедленно после получения соответствующего требования.

Способы отказа на изученных сайтах различаются. Одни сервисы предлагают ссылку в письме, обращение в поддержку или настройки личного кабинета. Другие требуют подписанное заявление в оригинале либо в виде скана. По оценке исследователей, такие процедуры необходимо проверять на наличие избыточных препятствий для отписки.

Виноградов отметил, что юридическая оценка зависит не только от того, как компания получила согласие на рекламу, но и от того, прекращает ли она сообщения после отказа пользователя.