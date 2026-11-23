При затоплении квартиры важно потребовать от управляющей компании составить акт в тот же день и подробно указать повреждения, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам, сначала необходимо отключить электричество, снять происходящее на телефон и выяснить причину протечки. Если соседей нет дома, самостоятельно вскрывать дверь нельзя — следует вызвать управляющую компанию и аварийную службу.

«Очень настоятельно советую фиксировать время звонка в управляющую компанию или ремонтную службу», — отметил Соловьёв.

Затем нужно зафиксировать повреждения пола, стен, мебели и техники. В акте должны быть отражены время, причина затопления и его последствия. Если представители УК не пришли, документ можно составить самостоятельно с подписями двух-трёх совершеннолетних дееспособных свидетелей.

Ответственность зависит от причины аварии: отвечать может как сосед, так и управляющая организация. Если мирно договориться о возмещении ущерба не удалось, юрист рекомендовал направить досудебную претензию, а затем обратиться в суд.