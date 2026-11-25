Предлагаемое упрощение привлечения владельцев животных к административной ответственности не меняет порядок государственного контроля, рассказал «Новым Известиям» юрист в области ветеринарии Александр Левиков.

По его словам, инспектор не сможет просто выйти во двор и начать проверять соблюдение правил выгула без надлежащего оформления надзорного мероприятия. Поправки касаются другой процедуры — возбуждения административных дел по уже поступившим материалам.

«Проще будет привлечь к административной ответственности гражданина — владельца домашнего животного при поступлении материалов из полиции, особенно когда в них указаны данные владельца и событие правонарушения», — объяснил Левиков.

Если поправки примут, региональный ветнадзор сможет возбуждать такие дела без предварительного проведения отдельного контрольного мероприятия. Это должно ускорить рассмотрение случаев причинения животными вреда, в которых нет признаков уголовного преступления.