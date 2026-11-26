Агентство TelecomDaily провело исследование «Индекс цифрового лидерства операторов связи», в рамках которого компания МТС заняла первое место. По итогам оценки цифровых сервисов она получила 8,58 балла из 10. Исследование учитывало технологические возможности услуг и их восприятие абонентами.

В исследовании оценивались цифровые возможности крупнейших российских мобильных операторов: удобство, разнообразие и востребованность услуг пользователями. Эксперты также изучали качество работы сервисов в рамках единого пользовательского опыта, задачи, которые они помогают решать, и простоту использования.

Какие цифровые функции используют абоненты

Эксперты TelecomDaily изучили 12 категорий цифровых услуг, в том числе умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки и видеосервисы. По совокупности оценок в этой категории компания получила 4,36 балла из 5.

Респонденты также оценивали, насколько удобно цифровые функции объединены между собой и насколько просто пользоваться ими в одном приложении. Для абонента это означает, что многие повседневные задачи можно решать в привычной цифровой среде, не переключаясь между множеством разных приложений и сервисов.

Цифровые решения оператора помогают справляться с задачами, с которыми абоненты сталкиваются каждый день. По данным исследования, чаще всего пользователи обращаются к защите от спам-звонков и мошенников — ей пользуются 39% опрошенных. На втором месте — управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем — определение звонящего (33,5%).

Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% — голосового помощника. Защиту от спама и мошенников, а также управление тарифом и расходами участники исследования оценили в 4,48 балла из 5 по важности.

Как абоненты оценивают цифровые сервисы

В исследовании также изучалось восприятие цифровых возможностей оператора абонентами. 42% участников опроса отметили широкий набор дополнительных функций и цифровых сервисов оператора. 37% назвали цифровые сервисы компании удобными, а 35% отметили объединение мобильной связи, приложения, подписок и дополнительных услуг в единую экосистему.

«Для нас цифровое лидерство — это прежде всего возможность сделать жизнь наших клиентов проще и удобнее. Мы предлагаем сервисы, которые делают использование мобильной связи комфортным и безопасным: это не только защита от нежелательных и мошеннических звонков, но и шумоподавление, AI-помощник, запись и саммаризация звонков с напоминаниями, управление связью и расходами, Секретарь и многое другое. Мы последовательно развиваем клиентский опыт, объединяя технологии и сервисы вокруг реальных потребностей людей. Результаты исследования показывают, что такой подход востребован нашими абонентами и получает высокую оценку экспертов», — отметил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.