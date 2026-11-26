Зимние низкие температуры и снег вносят свои коррективы в тактику боевых действий. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин объяснил, почему зима становится одновременно и союзником, и противником.

«Зима — это особый период на передовой. Из-за низких температур остро стоит вопрос возможности согреться. Если говорить о попытках ВСУ прятаться в подземных катакомбах промышленных зон, то выходы теплого воздуха выдадут их местонахождение. Наши беспилотные системы будут искать противника и находить везде, атаковать по выходам этого тёплого воздуха. Эта практика уже отработана, например, на угледарском направлении, когда боевики забаррикадировались на одной из шахт. Их обнаружили как раз по выходам тепловых столбов и атаковали с помощью беспилотников», — сказал он.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что Украину ждет суровая зима из-за отказа Владимира Зеленского от мирных переговоров.