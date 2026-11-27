Инцидент с российской туристкой, пострадавшей во время серфинга у берегов Пхукета, прокомментировал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический. Как сообщалось, женщина пострадала из-за нападения рыбы-иглы.

Напомним, что россиянка получила удар в спину во время катания на доске, который она сравнила с ударом теннисного мяча. В результате женщина повредила легкое и была прооперирована. Восстановление заняло три месяца. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

В эксклюзивном комментарии aif.ru Таврический выразил сомнение в том, что причиной травмы стала именно рыба-игла. Как он пояснил, эти рыбы не агрессивны по отношению к людям.

«Рыба-игла не могла специально напасть. Они не нападают на людей и неопасны. Только если случайно… Но вряд ли это была рыба-игла», — заявил океанолог.

По его мнению, наиболее вероятным виновником происшествия является рыба-меч.

«Рыба-меч вполне могла. Довольно крупная рыба, и она выпрыгивает из воды», — заявил Таврический.

Он также не исключил, что это могла быть барракуда. «Носик у нее такой довольно остренький», — отметил океанолог.