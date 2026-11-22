Минувшей ночью средства ПВО отразили атаку БПЛА на Ленинградскую область, уничтожив более 60 воздушных целей. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что противник мог использовать для запуска дронов как наземные площадки, так и баржи в Балтийском море и Финском заливе.

«Дроны могли запускать через Прибалтику, дорога проторена. Могли запускать с Украины и вести через ту же Эстонию, могли использовать уже их площадки. Могли использовать воздушные шары, с их помощью доставлять и потом уже запускать. Могли с Балтийского моря, со стороны Финского залива, если там какие-то пароходы есть, они уже не скрывают этого», — сказал он.

Собеседник издания обратил внимание на то, что Ленинградская область стала одной из приоритетных целей противника.

«Петербург сейчас у них наряду с Крымским мостом — приоритетная цель, особенно Усть-Луга. На них работает то, что Ленинградская область рядом со странами НАТО, это и Эстония, и Финляндия. Думаю, все скоординировано со спонсорами, с хозяевами», — сказал он.

Дандыкин уточнил, что противник избегает маршрутов над территорией России.

«Они знают, что лететь через Россию — это значит быть сбитыми. У них есть такие маршруты, но это речь о дальних беспилотниках, которых у противника не так и много. Эти БПЛА направляют в сторону Урала», — объяснил собеседник издания.

При этом эксперт подчеркнул, что ответ на подобные атаки уже существует — и он системный.

«Наша плановая работа по уничтожению объектов ВСУ, военной инфраструктуры противника — это и есть наш ответ на его террористические атаки на российские регионы», — подытожил он.

Массовая атака на Ленинградскую область — часть скоординированной стратегии противника с использованием площадок стран НАТО и акватории Балтики. Как отметил Дандыкин, Петербург и Усть-Луга стоят у противника в одном ряду с Крымским мостом, а за атаками стоят вполне конкретные «спонсоры». Однако ответ на такие удары уже отработан: ведется системная работа по планомерному уничтожению военной инфраструктуры ВСУ. Это подтверждают прилеты по энергообъектам, кораблям и локомотивам, которые используются для перевозки грузов ВСУ, военным штабам и другим целям.