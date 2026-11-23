В Харьковской области остановили движение по дамбе Печенежского водохранилища из-за повреждения. Перекрыты перевозки по дороге госназначения Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук. Это ограничение ставит под угрозу снабжение украинских войск.

В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, что эта дорога имеет военное значение.

«Дорога на дамбе является коммуникационным средством переброски войск. То есть, если есть нарушения дорожного покрытия, уменьшается скорость движения колонн с военными грузами, которые проходят там в ночное время. Соответственно, поставки для ВСУ на передовую будут нарушаться. Для нас это большой плюс, потому что этот разрыв логистики неизменно сказывается на обеспечении боевиков ВСУ, которые сейчас оказывают сопротивление нашим подразделениям, работающим над созданием буферной зоны на харьковском направлении», — сказал он.

Эксперт объяснил, что разрушение логистики ВСУ входит в число приоритетных задач нашей армии. Удары наносятся, в том числе, по мостам, локомотивам, сухогрузам, которые используются для перевозки грузов ВСУ.

Повреждение дороги на дамбе Печенежского водохранилища — это звено в системной работе по разрушению логистики ВСУ. Как отметил Попов, каждая такая «пробка» на пути колонн с военными грузами замедляет поставки на передовую и бьёт по способности противника держать оборону на харьковском направлении, где наши подразделения создают буферную зону. Мосты, локомотивы, сухогрузы — всё это законные цели, и перекрытая дамба лишь подтверждает: удары по коммуникациям противника не случайность, а часть продуманной стратегии.