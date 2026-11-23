Привычка смотреть в смартфон во время ходьбы мешает вовремя заметить наледь и повышает риск падения, рассказал ИА PrimaMedia заведующий отделением травматологии Владивостокской поликлиники № 9 Сергей Скуковский.

По словам врача, особенно опасна погода около нуля: снег чередуется с дождём, а тонкая корка льда скрывается под лужами и мокрым снегом. Невнимательность и музыка в наушниках могут помешать своевременно оценить обстановку.

«В таких условиях травмпункт посещают пациенты разных возрастов. Чаще всего это дети 8–15 лет и взрослые в возрасте 50–80 лет», — сообщил Скуковский.

Среди распространённых зимних повреждений специалист назвал переломы, растяжения связок, ушибы и травмы головы. Даже на первый взгляд небольшая травма может потребовать длительного восстановления, поэтому врач посоветовал не отвлекаться на телефон и внимательнее проходить скользкие участки.