Житель Китая Мэй Чжицян, выросший в семье миллиардеров, в 2022 году воссоединился с биологическими родителями и узнал, что они тоже обладают крупным состоянием, пишет KP.RU со ссылкой на PeanutGalleryNews.

Мальчика похитили у дома в Куньмине в июле 1997 года, когда ему было чуть больше двух лет. Позже его усыновили обеспеченные супруги из провинции Фуцзянь. Родные родители всё это время продолжали поиски.

«Пара ежегодно отмечала день рождения сына и даже приобрела для него отдельный дом», — говорится в публикации.

Родство удалось подтвердить с помощью ДНК-экспертизы. После встречи Чжицян решил переехать к биологическим родителям. Он устроился в компанию отца, занимающуюся продажей гостиничного оборудования. Отец намерен обучить сына управлению семейным бизнесом.