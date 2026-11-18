После публикации научной статьи разработчикам может быть сложнее защитить своё изобретение, рассказала директор Медицинского научно-образовательного института МГУ Мария Воронцова, сообщает KP.RU.

Воронцова подняла вопрос о защите интеллектуальной собственности на встрече научных команд в Тимирязевской академии. Как поясняет издание, если об идее уже рассказали в открытой статье, её сложнее запатентовать, поскольку она перестаёт считаться новой.

«Патентовать лучше до публикации научной статьи — или успевать подать заявку в течение льготного периода», — сказала Воронцова.

Издание также отмечает, что передача прав на разработки, созданные за счёт государственных грантов, осложняет их выход на рынок. Из-за этого часть разработок остаётся на стадии патентов и не доходит до производства.