Если кошка бросается на экран, громко мяукает, прижимает уши или долго не может успокоиться, просмотр видео следует прекратить, рассказал KP.RU ветеринар Александр Джокович.

«Для одной кошки видео может быть интересным развлечением, а для другой — источником возбуждения или фрустрации», — пояснил специалист.

По его словам, движущиеся птицы, мыши и рыбки пробуждают охотничий интерес. Однако невозможность поймать экранную добычу у некоторых животных вызывает раздражение и беспокойство. После просмотра ветеринар предложил дать питомцу настоящую игрушку, которую можно схватить.

Член управляющего совета Фонда защиты городских животных Ксения Кузьмичева отметила, что видео не заменяют удовлетворения базовых потребностей кошки. Для неё важно организовать пространство с полками и конструкциями для лазания.

Психолог Юлия Орлова также подчеркнула, что животное реагирует прежде всего на движение, звуки и контраст, а не воспринимает сюжет так, как человек.