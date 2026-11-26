В украинской армии появилась специальная полевая униформа для беременных военнослужащих. Об этом рассказали в репортаже, опубликованном на YouTube-канале Британской вещательной корпорации вооруженных сил (BFBS).

В видеоролике о развитии военной формы на Украине военнослужащая ВСУ с позывным Бигарь рассказала, что раньше женщинам приходилось носить неудобную мужскую одежду. Теперь производство женской униформы официально поддерживает министерство обороны страны.

Она также показала комплект одежды для беременных. По словам военнослужащей, согласно украинскому законодательству женщины продолжают проходить службу и носить военную форму до начала третьего триместра беременности.

Кроме того, Бигарь отметила необходимость усовершенствовать зимнюю экипировку для женщин. Это станет одной из следующих задач Минобороны Украины, добавила она.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК в Черкасской области распылили газовый баллончик в сторону женщин, которые пытались защитить мужчину от насильственной мобилизации.