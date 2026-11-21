В Европе сохраняется реальный риск дальнейшего распространения опасной «супербактерии» Klebsiella pneumoniae, обладающей устойчивостью к карбапенемам и другим антибиотикам. Об этом ТАСС сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отметили в организации, вероятность дальнейшего распространения микроорганизма является реальной, а рост числа заболевших соответствует распространению устойчивых штаммов внутри медицинских учреждений.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) расценивает риск их распространения в государствах Евросоюза и Европейской экономической зоны как высокий — в первую очередь в отношении штаммов с генетическими маркерами повышенной вирулентности.

В ВОЗ подчеркнули, что наибольшую тревогу вызывает циркуляция бактерий в больницах и других медучреждениях.

В то же время в странах ЕС устойчивые штаммы пока выявляются лишь на низком уровне у сельскохозяйственных животных, выращиваемых для производства продуктов питания.

Ранее издание Politico со ссылкой на представителей ECDC привело данные, согласно которым число случаев заражения крови, вызванных устойчивой к карбапенемам Klebsiella pneumoniae, в 2019–2025 годах выросло на 72%.