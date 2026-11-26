В Крыму, Челябинской и Волгоградской областях приняли закон о запрете розничной продажи вейпов с 1 марта 2027 года.

С весны следующего года в местах розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции в этих регионах будет запрещена продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей. Мораторий вводится на 5 лет - до 1 марта 2032 года.

В Волгоградской области также расширили перечень мест, где запрещено употреблять табачную и никотиносодержащую продукции. В их число вошли парки, скверы, остановки, парковки, подземные переходы, городские леса, а также территории у зданий органов власти и объектов торговли.

Волгоградский депутат Наталья Семенова назвала принятие данного закона очередным шагом по защите здоровья населения, в том числе подрастающего поколения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил регионы, где запретили продажу вейпов.