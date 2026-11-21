Лесная служба США обнародовала ранее засекреченные документы с отчетами о предполагаемых встречах со снежным человеком в американских лесах.

В архивных материалах описаны случаи, которые произошли в штатах Монтана и Вашингтон с 1940-х годов.

В частности, один из отчетов датирован 1982 годом. Лесничий Пол Фримен утверждал, что видел снежного человека и обнаружил его следы в лесу Вашингтона. Тем не менее специалисты погранслужбы США опровергли его выводы.

Еще два документа содержат свидетельства жителей Монтаны. Они заявляли о встречах с крупными существами, которые оставляли необычные отпечатки.

Ранее профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев объяснил, можно ли встретить снежного человека.