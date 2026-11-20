Коллегия адвокатов американского штата Калифорния проводит расследование в отношении бывшего пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарии, сообщила некоммерческая организация Campaign for Accountability (CfA).

Экс-представителя администрации США заподозрили в том, что она выдавала себя за профессионального юриста, но соответствующей лицензии у неё не было. Расследование началось после жалобы, полученной 14 октября 2026 года.

Авторы этого обращения допускают, что Закария, возможно, нарушила законодательство Калифорнии, поскольку не раз публично представлялась адвокатом.

Напомним, Кэти Закария стала пресс-секретарем Белого дома 16 октября. Уже 19 октября она подала прошение об отставке. После увольнения Закария заявила, что для неё было честью работать на президента США Дональда Трампа.

Сам американский лидер рассказал, что во время своего первого брифинга она была потрясена поведением журналистов. По словам главы Белого дома, столкновение с представителями СМИ стало для Закарии серьёзным испытанием.